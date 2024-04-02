Beşiktaş sözleri: Anlamlı, güzel, kısa, uzun ve fanatik Beşiktaş sözleri

Beşiktaş sözleri... Beşiktaş'ın sadık taraftar kitlesi, siyah-beyaz sevgisini ve takıma olan sarsılmaz inançlarını, yaratıcı ve etkileyici sözlerle ifade eder. Bu paylaşımlar, takımın futbol sahasındaki zaferlerinin yanı sıra, taraftarların kalplerindeki yerini de vurgular. Seçtikleri her bir Beşiktaş temalı söz, İstanbul'un bu köklü kulübünün tarihine, geleneklerine ve başarılarına saygı duruşunda bulunurken, taraftarlar arası kardeşliği de derinleştirir. İster heyecan dolu bir maç öncesi motivasyon, ister zafer sonrası kutlama olsun, Beşiktaş ile ilgili her ifade, bu büyük camianın bir parçası olmanın ayrıcalığını yansıtır.

Ölüm ne zaman ve nasıl gelecekse gelsin. Mezarımda Siyah Beyaz güller atılacaksa, mezar taşımda Beşiktaşlıydı yazacaksa, cenazemde Beşiktaş marşı okunacaksa, böyle ölüm, sefa gelsin, hoşgelsin!

Senin için yanan her meşale, gençliğimin güneşidir.

Bizim için varlığın ödül, yokluğun ölüm..

Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin!

Yüzyıllarca sönmeyecek bir meşalesin. Anlı şanlı tarihinle bir efsanesin. Taraftarın seyircinle şanlı mazinle, sen büyüksün BEŞİKTAŞ!

Karanlıktan aydınlıktan, yalan doğrudan kaçar. Güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar. Üzülme! Doğruların kaderidir yalnızlık. Kargalar sürü ile Kartallar yalnız uçar!

Neden mi Beşiktaş? Çünkü; Siyah Beyaz başlamıştı her şey… Fotoğraflar Siyah Beyazdı.. Yazlık sinemalar Siyah Beyazdı..

Beşiktaş’ım benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim! Seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim!

Kalbimin en orta yerinde, büyük bir yangın var alevler içinde, Beşiktaş sana yemin olsun! Bitmeyecek sevdan, mezarımda bile.

Ağaçlı yollarında Dolmabahçe'de, söylediğim besteler yine seninle, ağır ağır adım adım sevginle, yanıyorum senin için Beşiktaş'ım.

Beşiktaş diyerek sana yüz vurduk, siyahın yanına beyazı koyduk, yıllardan beridir hep senin olduk, Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.

YağmurIu bir günde görmüştüm seni. Üstünde çubukIu formalar vardı. Bir anda tutuIdum aşık oIdum ben. Hayatın anIamı siyah beyazdı.

En Güzel Beşiktaş Sözleri

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Yıllar ne kadar uzun olursa olsun, sevdamız daima sonsuz..

Seninle başlıyor, bitiyor her günüm. Siyah'ına mahkumum Beyaz'ına sürgün…

Ölümle yaşamı ayıran çizgi; Siyah'la Beyaz'ı ayıramaz ki..

1903'de doğdu aşkımız, siyah-beyaz renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek Beşiktaş sevdamız!