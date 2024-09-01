Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        502 Bad Gateway

        502 Bad Gateway

        nginx
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Beşiktaş - Sivasspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Beşiktaş - Sivasspor maçının VAR'ı Mustafa İlker Coşkun

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Beşiktaş - Sivasspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 01.09.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        VAR hakemi belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’a konuk olacak. Tüpraş Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Emir Eray Eyisoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

        Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. AVAR’da da Hakan Yemişken görev yapacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        "Ölüm var ödün yok" dedi arkadaşını öldürdü
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        Narin 12 gündür kayıp! Komandolar delil arıyor
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        "Yerinde olsam istifa ederdim!"
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        İstanbul'da aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor: AKOM'dan uyarı
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Vergi yüzsüzleri listesi açıklanacak
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        "Uçuşa gidiyorum" diyerek ameliyata girdi, hayatını kaybetti!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        "Sabrımın sonundayım"
        "Sabrımın sonundayım"
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Habertürk Anasayfa