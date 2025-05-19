Beşiktaş, seride durumu 2-0 yaptı
Hentbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Nilüfer Belediyesi'ni 32-26 mağlup eden Beşiktaş, seride durumu 2-0 yaptı.
Beşiktaş, Hentbol Süper Ligi Final serisi ikinci maçında Nilüfer Belediyesi’ni 32-26 yenerek seride 2-0 öne geçti.
Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısının son 5 dakikasına kadar karşılıklı gollerle geçen maçta, son bölümde farkı açan Beşiktaş devreyi 19-15 önde kapattı.
İkinci yarının başında farkı kapatan Nilüfer Belediyesi 10'uncu dakikada beraberliği sağladı: 21-21
Kalan dakikalarda farkı açan Beşiktaş, maçı 32-26 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. Serinin üçüncü maçı 25 Mayıs Pazar günü Bursa Üçevler Spor Salonu’nda oynanacak. 5 maç üzerinden oynanacak seride 3 galibiyeti alan takım şampiyon olacak.