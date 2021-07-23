Son olarak Milan'dan ayrılan Gianluigi Donnarumma'yı renklerine bağlayan PSG, mevcut kadrosundaki 9 kaleciden bazılarıyla yollarını ayırmayı planlıyor! L'Equipe'in haberine göreyse Beşiktaş, Sergio Rico'yu gündemine aldı.

Haberde, geçtiğimiz yıl Sevilla'dan 6 milyon avroya transfer olan oyuncunun, Gianluigi Donnarumma'nın takıma katılması üzerine ihtiyaç fazlası haline geldiği iddia edildi. Beşiktaş'ın başlattığı transfer sürecinin henüz somut bir hale gelmediği, oyuncunun tavrının henüz belli olmadığı ifade edildi.

27 yaşındaki kaleci, geçtiğimiz sezon 13 resmi maçta forma giymişti.

PSG'NİN 9 KALECİSİ

Paris Saint-Germain'de as kalecinin Gianluigi Donnarumma olması bekleniyor. 34 yaşındaki Keylor Navas'ın ise Donnarumma'nın arkasında olacağı konuşuluyor. Ancak PSG'de 7 kaleci daha var...

PSG altyapısında yetişen ve uzun yıllardır Fransız ekibinin kadrosunda yer alan Alphonse Areola'nın Fulham'daki kiralık sözleşmesi sona erdi. O da şu anda PSG'nin kadrosunda yer alıyor.

2020 yazında Sevilla'dan 6 milyon euro'ya transfer edilen Sergio Rico da Fransız ekibinin bir parçası. 27 yaşındaki İspanyol eldivenin 3 yıl daha sözleşmesi var.

Geçen sezonu kiralık olarak Chateauroux'de geçiren 21 yaşındaki Polonyalı Marcin Bulka'nın ise 4 yıl daha mukavelesi var.

30 yaşındaki Alexandre Letellier, 21 yaşındaki Garissone Innocent'in yanı sıra PSG 18 yaşındaki Fransız Lucas Lavallée ve İtalyan Denis Franchi'den de yararlanabilir.