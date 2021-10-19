Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü hafta maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.
Grubundaki ilk iki maçında Borussia Dortmund'a 2-1 ve Ajax'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, üçüncü hafta mücadelesi sonunda puansız bir şekilde son sırada yer aldı.
GALİBİYET HASRETİ 6 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
Avrupa'da son olarak 2019-2020 sezonunda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 karşılaşmada ise bir beraberlik alıp, 5 kez yenildi.
Geçen sezon Rio Ave ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş; söz konusu maçlarda Wolverhampton'a 4-0, PAOK'a 3-1, Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.
AVRUPA'DA 17 MAÇTIR GOL YİYOR
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında son 17 maçta kalesini gole kapatamadı.
2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi play-off turunda Partizan'ı 3-0 yendiği maçı gol yemeden tamamlayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 17 karşılaşmada ise bunu başaramadı.
Beşiktaş, söz konusu 17 maçta kalesinde 38 gol gördü.
SERGEN YALÇIN İLE GALİBİYET YOK
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa kupalarındaki 5. maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde geçen sezonki Rio Ave maçını 1-1 beraberlikle tamamlarken, PAOK'a 3-1 yenildi.
Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı ise mağlubiyetle tamamladı.
SON 16 AVRUPA MAÇINDA İKİ GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken bunların sadece ikisini kazanabildi.
Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.
2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetin ardından çıktığı 15 maçta istediğini elde edemedi.
Sarpsborg maçının ardından 2018-2019'da Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, Sarpsborg'u 3-2 yendi.
Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde sadece Slovan Bratislava'ya 2-1'lik skorla üstünlük kurabilen Beşiktaş, sonraki 5 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.
Sergen Yalçın yönetiminde geçen sezon iki maçın birinden berabere ayrılan ve birini yitiren Beşiktaş, bu sezon ise 3 mağlubiyet almaktan kurtulamadı.
VAR KARARIYLA PENALTI, TEIXEIRA'NIN GOLÜ İPTAL
Maçın ilk yarısında Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla Sporting Lizbon bir penaltı kazanırken, Beşiktaş'ın Alex Teixeira ile bulduğu gol ise iptal oldu.
Sporting Lizbon'un korner atışı sonrası topu uzaklaştıran ve atağa çıkan siyah-beyazlı takım, rakip kalede gol aradı. Rakip oyuncunun müdahalesiyle Beşiktaş lehine top kornere giderken hakem Slavko Vincic, VAR uyarısının ardından Sporting Lizbon'un kazandığı korner atışı sonrası yaşanan pozisyonu bir kez daha izledi. Vincic daha sonra Sporting Lizbon lehine penaltı kararı verdi.
İlk yarının uzatma dakikalarında Beşiktaş, Alex Teixeira ile bir gol bulurken Vincic, VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
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