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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!

        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!

        İstanbul Beşiktaş'ta, bir restorana rastgele ateş ettikten sonra kaçmaya çalışırken arkasından ateş edilmesi sonucu hayatını kaybeden Sertan Taylan Hayal´in gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili görüntü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Hayal´in sokaktan geçenlere aldırış etmeden ateş etmesi görülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:10
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        Beşiktaş saldırısının görüntüleri ortaya çıktı!
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        İstanbul Beşiktaş'taki, Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak´ta, 3 Ağustos 01.15 sıralarında meydana gelen olayda, motosikletle restoran önüne gelen iki kişiden yolcu koltuğunda oturan Sertan Taylan Hayal, belinden çıkardığı tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.

        ZANLININ ARKASINDAN ATEŞ ETTİLER

        DHA'da yer alan habere göre o sırada restoranda yemek yiyen Murat Okaytuğ ile Ömer Atakan Keleş, açılan ateş sonucu yaralandı. Hayal, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçmaya çalışırken, restoran sahibinin yeğeni Hüseyin Baran A. ile restoran çalışanı Serhat E., arkasından tabancayla ateş etti.

        AĞIR YARALANIP YERE DÜŞTÜ

        Sertan Taylan Hayal, kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu ağır şekilde yaralanarak motosikletten düştü.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü arkadaşı ile motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sertan Taylan Hayal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        90 KAMERA KAYDI İNCELENDİ

        Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ve çevresindeki 90 kamera kaydını toplam 700 saat inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçmış olabileceği adreslere baskın düzenledi.

        7 KİŞİ YAKALANDI

        İstanbul´un 9 ilçesi ile Tekirdağ´ın Şarköy ilçesinde gerçekleştirilen baskınlarda, Sertan Taylan Hayal´e ateş ettiği tespit edilen Hüseyin Baran A. ve Serhat E. ile restoran sahibi Cengiz A.´nın yanı sıra yardım ve yataklık yaptıkları öğrenilen biri kadın 7 kişi yakalandı.

        ÖLDÜREN SİLAHI BALİSTİK BELİRLEYECEK

        Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için Cinayet Şube Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin sorgularında, restorana yapılan silahlı saldırıya karşılık vermek için ateş ettiklerini söyledikleri öğrenilirken Sertan Taylan Hayal´i öldüren kurşunun kimin tabancasından çıktığı belirlenemedi. Kesin sonucun balistik incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

        ESKİ İŞLETMECİ İDDİASI

        İfadesi alınan restoran sahibi Cengiz A., 3 ay önce devraldıkları mekanlarına yönelik saldırının, işine son verildikten sonra kendilerinden sürekli para isteyen eski işletmeci tarafından azmettirmesiyle gerçekleşmiş olabileceğini iddia etti.

        2 KİŞİ TUTUKLANDI

        İşyeri tarafından ateş eden, silahı kullandığı öne sürülen şüpheli Serhat E. ve Hüseyin Baran A. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan kişiler, Asayiş Şube Müdürlüğü´ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan´daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

        3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı; mahkemeye sevk edilen Serhat E. ve Hüseyin Baran A. tutuklandı. 5 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        #beşiktaş
        #Son dakika haberler
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