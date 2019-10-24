Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'ndaki üçüncü maçında evinde Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Mücadelede 1-1'lik eşitliği yakalayan ve bir penaltı kaçıran siyah-beyazlılar, Wilson Eduardo'nun 80. dakikadaki golüne engel olamayınca sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş bu sonuçla birlikte 3. maçında 3. yenilgisini aldı!

Konuk ekibin 2-1 öne geçtiği 80. dakikanın ardından tribünlerde protestolar başladı. Tribünler, teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya çağıran tezahüratlar yaptı.

SERGEN YALÇIN SESLERİ YÜKSELDİ

Öte yandan tribünler Yeni Malatyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu.

İlk golde hatası olan Oğuzhan Özyakup başta olmak üzere bazı Beşiktaşlı futbolcular da protestodan nasiplerini aldı. Oyundan çıkarken ıslıklanan Oğuzhan'ın yanı sıra Caner Erkin ve Necip Uysal da top ayaklarına geldiğinde taraftarın ıslıklı tepkisini aldı.