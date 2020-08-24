Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Yunanistan temsilcisi PAOK'a konuk olacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, Selanik'te tur arayacak.
Toumba Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Seyircisiz oynanacak mücadele, Kanal D'den yayınlanacak.
İki takım arasındaki maçta İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak. Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.
Selanik'te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
ELERSE 3. ELEME TURUNA YÜKSELECEK
Beşiktaş, PAOK'u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse play-off'ta mücadele hakkı elde edecek. Beşiktaş, PAOK'a 2. eleme turunda elenirse yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.
YENİ KADROSUYLA SAHAYA ÇIKACAK
Siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yenilemeye devam ettiği kadrosuyla sahaya çıkacak. Geçen sezon bitmeden takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, ilk Avrupa heyecanını yaşamak için forma bekleyecek. Beşiktaş'ın yeni transferleri Fabrice N'Sakala, Welinton ve Bernard Mensah da oynamaları halinde siyah-beyazlı formayla ilk maçlarına çıkacak.
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 24, 2020
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın aday kadrosu belli oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Adem Ljajic ve Douglas yer almadı.
PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.
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