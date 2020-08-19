Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaşlı taraftarlara müjde

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile oynayacağı maçın Kanal D'den yayınlanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 25 Ağustos'ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma, Kanal D'de yayınlanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.