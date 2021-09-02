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Beşiktaş, Barcelona forması giyen Miralem Pjanic'in 1 yıllığına kiralanması konusunda oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, KAP'a yaptığı açıklada "Profesyonel Futbolcu Miralem Pjanic'in transferi konusunda kendisi ve kulübü FC Barcelona ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Pjanic'in maaşının 2 milyon 250 bin Euro'luk kısmını karşılayacağı bildirildi.

Pjanic, 22.30 sularında İstanbul'a inerken sağlık kontrolleri için hastaneye geçti.