Beşiktaş - Malmö maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Malmö maçı tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş'ın maç kadrosu...