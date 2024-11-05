Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Avrupa Ligi 4. hafta maçında İsveç temsilcisi Malmö'yü ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş - Malmö maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Avrupa Ligi'nde 3 maçta 2 mağlubiyet 1 galibiyet alan siyah beyazlılar, Malmö karşısında galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Malmö maçı muhtemel 11'leri...
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Beşiktaş - Malmö maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Beşiktaş, İsveç ekibi karşısında galip gelip üst sıralara tırmanmak istiyor. Karşılaşma için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Malmö maçı tarihi ve saati taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş'ın maç kadrosu...
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BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Malmö maçı, 6 Kasım Çarşamba günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadele saat 18:30’da başlayacak.
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BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Malmö maçının TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30
28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45
12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00
22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30
30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00
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BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ
Mert, Svensson, Udokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih