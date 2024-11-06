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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Malmö UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte muhtemel 11’ler!

        Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Malmö Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş Avrupa'da 248. maçına çıkıyor! UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan siyah beyazlılar, ligin dördüncü haftasında İsveç'in köklü ekiplerinden Malmö'yü konuk ediyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 yenilgi alan Beşiktaş, Malmö karşısında kazanmak ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ciro Immobile, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Malmö maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 08:55
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        • 1

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İsveç’in Malmö takımını ağırlıyor. Lige üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri, Malmö karşısında hata yapmak istemiyor. Geride kalan 3 haftada 1 galibiyet ve 2 mağlubiyeti olan siyah beyazlılar, kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Beşiktaş - Malmö maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Kara Kartal’da kritik Malmö mücadelesinde gözler Muçi, Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes ve Rafa Silva gibi oyunculara çevrildi. İtalyan golcü Ciro Immobile ise sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmanın detayları…

        • 2

          BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasında İsveç'in köklü ekiplerinden Malmö’yü konuk ediyor.

          Beşiktaş - Malmö maçı, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 18:30’da başlayacak ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

          Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sven Jablonski yönetecek.

        • 3

          BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş - Malmö mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ - MALMÖ MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Felix, Masuaku, Rashica, Ndour, Gedson, Silva, Muçi, Semih

          MALMÖ: Ricardo, Busanello, Makolli, Zatterström, Rosler, Taha Abdi, Loukili, Botheim, Rosengren, Skogmar, Bolin

        • 5

          BEŞİKTAŞ SERİ PEŞİNDE

          UEFA Avrupa Ligi'ne üst üste aldığı yenilgilerle başlayan Beşiktaş, Malmö karşısında galibiyeti hedefliyor.

          Avrupa Ligi ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlılar, İstanbul'da konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

          Beşiktaş ilk galibiyetini Fransa deplasmanında geçen hafta Olimpik Lyon'u 1-0 yenerek aldı.

        • 6

          MALMÖ TEK GALİBİYETİNİ DEPLASMANDA ALDI

          Geride kalan 3 haftada Beşiktaş gibi 1 galibiyet, 2 yenilgi alan Malmö ise kendi sahasında Glasgow Rangers'a 2-0, Olympiacos'a 1-0 mağlup oldu. İsveç ekibi tek galibiyetini ise Azerbaycan takımı Karabağ'ı 2-1 yenerek elde etti.

        • 7

          SİYAH BEYAZLILARDA TEK EKSİK

          Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak.

          Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

        • 8

          BEŞiKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Siyah beyazlıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

          6 Kasım | Beşiktaş - Malmö 18.30

          28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 20.45

          12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 23.00

          22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 18.30

          30 Ocak | Twente - Beşiktaş 23.00

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