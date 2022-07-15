BEŞİKTAŞ - MAINZ

STAT: Kufstein Arena

SAAT: 21:15

YAYIN: Spor Smart

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rosier, Salih, Gedson, Umut, Emirhan Delibaş, N'Koudou, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael