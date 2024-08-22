Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Tur umudunu ikinci maça taşıyan siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda oynayacağı rövanş mücadelesi için bekleyişe geçti. Temsilcimiz Beşiktaş Lugano engelini geçmesi durumunda, 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak Avrupa Ligi bileti alacak. Hatırlanacağı gibi UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Lugano, Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi olmuştu. Peki, "Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş- Lugano maçı tarihi...
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Beşiktaş- Lugano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Lugano karşısında İsviçre deplasmanında oynadığı ilk maçta 3-3 berabere kalan siyah beyazlılar, tur kapısını araladı. Zorlu mücadele öncesinde, karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyenler için, "Beşiktaş- Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Beşiktaş- Lugano rövanş maçının oynanacağı tarih ve karşılaşmanın canlı olarak ekranlara geleceği kanal...
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BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Beşiktaş- Lugano play-off turu rövanş maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak.
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BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
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BEŞİKTAŞ'IN UEFA'YA BİLDİRDİĞİ KADRO
Ersin Destanoğlu
Mert Günok
Jonas Svensson
Gabriel Paulista
Onur Bulut
Tayyip Talha Sanuç
Omar Colley
Necip Uysal
Bakhtiyor Zaynutdinov
Arthur Masuaku
Jean Onana
Cher Ndour
Can Keleş
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Gedson Fernandes
Semih Kılıçsoy
Emirhan Topçu
Milot Rashica
Salih Uçan
Demir Ege Tıknaz
Al-Musrati
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Vincent Aboubakar
Ciro Immobile
Rafa Silva
Jackson Muleka
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