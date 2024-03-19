Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, iftar yemeğinde taraftarlarla bir araya geldi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, iftar yemeğinde taraftarlarla bir araya geldi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, taraftar grubunun geleneksel olarak düzenlediği iftar yemeğinde siyah-beyazlılarla bir araya geldi.
Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda 42. defa düzenlenen iftar yemeğine, Hasan Arat'ın yanı sıra ikinci başkan Hüseyin Yücel de katıldı.
İftar yemeğinin ardından kürsüye gelen başkan Arat ve ikinci başkan Yücel'e, taraftar grubu temsilcileri tarafından plaket takdim edildi.
Arat ve yönetimi, plaket takdiminin ardından alandan ayrıldı.