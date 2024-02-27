Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın Konyaspor ile sahasında kozlarını paylaşacak. Kupa'ya 5'inci turdan katılan Beşiktaş, Eyüpspor ve Antalyaspor'u eledi. Konyaspor ise Sivasspor engelini uzatmalarla aştı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Peki, Beşiktaş- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?