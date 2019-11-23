23 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, geride kalan 36 karşılaşmanın 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 4'ünü yitirdi. İşte Beşiktaş Konyaspor maçına dair detaylar...
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı
SAAT: 20.00
HAKEM: Fırat Aydınus
YAYIN: beIN Sports 1
MUHTEMEL 11'LER
KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Miya, Milosevic, Jonsson, Bajic
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebecho, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Burak Yılmaz.
BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA 6 KEZ KAZANABİLDİ
Beşiktaş, galibiyet sayısında genelde açık ara üstünlük kurduğu Konyaspor'u son maçlarda yenmekte oldukça zorlanıyor.
Siyah-beyazlılar, rakibiyle yaptığı son 15 lig maçının 6'sını kazanırken, 7 kez berabere kaldı, 2 kez de yenildi.
Bu arada iki takım arasındaki 36 lig maçının Konyaspor 12'sinde gol atamazken, Beşiktaş ise sadece 4'ünde gol yollarında suskun kaldı.
KONYA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında ligde Konya'da yapılan 18 maçtan 6'sını Beşiktaş kazandı, 10 müsabaka berabere sonuçlandı, 2 karşılaşmada da ev sahibi ekip galip geldi.
Konya'da Beşiktaş 29, ev sahibi ekip 21 gol attı.
Beşiktaş, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı son 8 lig maçından sadece birini kazanabildi. Rakibini 2014-2015 sezonunda 2-1 yenen siyah-beyazlılar, deplasmandaki diğer 7 müsabakanın 6'sında berabere kaldı, birini yitirdi.
BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ FARK
Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında aldı.
Konyaspor ise Beşiktaş karşısında ligdeki 4 galibiyetini de tek farklı skorlarla elde etti.
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