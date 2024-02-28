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        Beşiktaş - Konyaspor | CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fernando Santos'la çıkışa geçen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u konuk ediyor. Tek maç üzerinden oynanacak turda kazanan taraf yarı finale yükselecek

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.02.2024 - 19:40 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:52
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor.

        SAAT: 20.45

        HAKEM: Ali Şansalan

        STAT: TÜPRAŞ

        YAYIN: A Spor

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih, Gedson, Rashica, Muci, Semih

        Tümosan Konyaspor: Deniz, Cebrail, Damjanovic, Hadebe, Yasir, Soner, Cicaldau, Niangbo, Yunus Mallı, Oğulcan, Muhammet

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        Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

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        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

        İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

        KARA KARTAL'DA ÜÇ EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almıyor.

        Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamıyor. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de maçta forma giymesi beklenmiyor.

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