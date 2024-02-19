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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Beşiktaş - Konyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Beşiktaş - Konyaspor: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Puanını 43'e yükselten siyah-beyazlılar, haftayı averajla 4. sırada tamamladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.02.2024 - 18:54 Güncelleme: 19.02.2024 - 22:02
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılarak Avrupa Ligi için iddiasını sürdürdü.

        Beşiktaş'a üç puanı getiren golleri 49. dakikada Semih Kılıçsoy ile 71. dakikada Cenk Tosun kaydetti.

        SEMİH KILIÇSOY'DAN 8'İNCİ GOL!

        Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafasıyla müdahalede bulunarak topu filelere yollayan 18 yaşındaki Semih, bu sezon ligdeki 8. golüne imza attı.

        Beşiktaş bu sonuçla puanını 43'e yükseltip, haftayı averajla Trabzonspor'un arkasında 4. sırada tamamladı.

        2 maç sonra mağlup olan düşme hattındaki Konyaspor ise 25 puanla 19. sırada yer aldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

        MAÇTAN DAKİKALAR

        2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Muçi'nin aşırtma pasında ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan sert şutunda, kaleci Slowik topu kornere çeldi.

        16. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Soner Dikmen'de kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

        48. dakikada Konyaspor savunmasından seken top, ceza sahası sol çaprazındaki Cenk Tosun'da kaldı. Cenk'in sert şutunda, Uğurcan Yazğılı'ya çarpan meşin yuvarlağı Semih Kılıçsoy aldı. Genç oyuncunun şutunda, kaleci Slowik'e çarpan top üstten kornere gitti.

        49. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fernandes, Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ön direğe yaptığı sert ortada Semih Kılıçsoy savunmadan önce topa kafayı vurarak takımını öne geçirdi: 1-0.

        64. dakikada siyah-beyazlı ekip gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun yerden ortasında savunmaya çarpan top ceza yayı üzerindeki Al-Musrati'de kaldı. Bu futbolcunun şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Slowik son anda kornere gönderdi.

        71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Rashica, ceza yayı üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Slowik'ten dönen topa Cenk Tosun kale sahası içinde ayak koyarak fileleri havalandırdı: 2-0.

        85. dakikada sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, savunmanın arkasına hareketlenen Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası çizgisi sol çaprazından topa sert vurdu. Yan direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral

        Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Fernandes (Dk. 90+3 Demir Ege Tıknaz), Rashica (Dk. 81 Ghezzal), Muçi (Dk. 86 Salih Uçan), Cenk Tosun (Dk. 80 Aboubakar), Semih Kılıçsoy (Dk. 90+2 Zaynutdinov)

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip (Dk. 81 Oğulcan Ülgün), Cicaldau, Ethemi (Dk. 68 Ndao), Cikalleshi (Dk. 68 Sambou)

        Goller: Dk. 49 Semih Kılıçsoy, Dk. 71 Cenk Tosun (Beşiktaş)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Semih Kılıçsoy, Dk. 40 Muçi (Beşiktaş)

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