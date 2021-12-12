4 SAKAT, 3 CEZALI

Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Mert Günok ile Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında olduğu gibi yarınki mücadelede de forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Georges-Kevin N'Koudou da Yukatel Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.