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Beşiktaş - Kayserispor maçı saat kaçta? Son dakik muhtemel 11'ler

Beşiktaş - Kayserispor muhtemel 11'ler

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

12.12.2021 - 11:06 | Güncelleme: FUTBOL

  • Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk ediyor. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

  • Ligde altışar galibiyet ve yenilginin yanı sıra 3 beraberlikle 21 puan alan siyah-beyazlı ekip, 9. sırada bulunuyor. Bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgiyle 19 puan elde eden Yukatel Kayserispor ise 13. sırada yer alıyor.

  • YALÇIN'IN İSTİFASININ ARDINDAN İLK MAÇ

    Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa etmesinin ardından ilk resmi karşılaşmasına Yukatel Kayserispor karşısında çıkacak. Takımın başında altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli yer alacak. Siyah-beyazlı ekibin eski futbolcularından Serdar Topraktepe ise yardımcı antrenör olarak yedek kulübesinde bulunacak.

     

  • SON 5 MAÇTA SADECE 1 PUAN ALABİLDİ

    Beşiktaş ligdeki son 5 maçında sadece bir puan alabildi. Ligdeki son galibiyetini derbi maçta Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı takım, ardından çıktığı karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor (0-1), Trabzonspor (1-2), Aytemiz Alanyaspor (0-2) ve GZT Giresunspor'a (0-4) mağlup oldu, Kasımpaşa ile (1-1) berabere kaldı.

     

  • 4 SAKAT, 3 CEZALI

    Siyah-beyazlı ekipte Yukatel Kayserispor maçı öncesi 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. GZT Giresunspor maçında sakatlanan ve ameliyat edilen Mert Günok ile Alex Teixeira ve Gökhan Töre, Kasımpaşa maçında olduğu gibi yarınki mücadelede de forma giyemeyecek. Kasımpaşa maçında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Georges-Kevin N'Koudou da Yukatel Kayserispor karşısında takımını yalnız bırakacak.

     

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