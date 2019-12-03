Beşiktaş - Kayserispor maçının yazar yorumları

Kayserispor galibiyeti ile puan durumunda 3. sıraya yükselen Siyah-Beyazlılar kazanma duygusunu içselleştirmiş. Maça başlarken bunu çok net ortaya koydular. Taraftarın müthiş desteği ve buna karşın oyuncuların verdiği yüksek mücadele zevkli bir 90 dakika yaşanmasına neden oldu…