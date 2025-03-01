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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Beşiktaş - Kayserispor maçı CANLI YAYIN - Bellona Kayserispor Haberleri

        Beşiktaş - Kayserispor maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş - Kayserispor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig 26. hafta maçında, Beşiktaş ile Bellona Kayserispor karşı karşıya geliyor. Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puanla haftaya 16. basamakta girdi. Mücadeleye dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 01.03.2025 - 20:32
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        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Halil Umut Meler

        SAAT: 20.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, Bellona Kayserispor'u ağırlıyor.

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Immobile

        Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

        Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

        Düşme hattındaki Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puanla haftaya 16. basamakta girdi.

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        Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

        48. RANDEVU

        Beşiktaş ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya geliyor.

        İki ekip arasında 1973-1974 sezonundan itibaren yapılan 47 mücadelenin 28'ini siyah-beyazlı ekip kazanırken, 10 maçtan Kayserispor galip ayrıldı. Takımlar 9 müsabakada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

        Bu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 76 kez havalandırırken Kayserispor ise 43 gol sevinci yaşadı.

        Siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        SON 9 MAÇTA MAĞLUBİYETİ YOK

        Beşiktaş'ın, Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyeti bulunmuyor.

        Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 8 kez sahadan galip ayrılırken 1 mücadele ise berabere sonuçlandı.

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