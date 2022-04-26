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Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları! Valerian Ismael'e sert eleştiriler! - BJK haberleri

Beşiktaş - Kasımpaşa yazar yorumları

Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Spor yazarları, karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi

26.04.2022 - 10:12 | Güncelleme: FUTBOL

  • Beşiktaş’ın akıbetinde belli olan tek şey küme düşmemesi... Çünkü düşenler düştü, düşüyor... Takımın tepeye tırmanacak enerjisi, motivasyonu, istek ve heyecanı da yok. Bildiğiniz sıradan takım oldular. Sonuç olarak Muleka’nın, Ben Ouanes’in akıllıca atılmış gollerini alkışlamak bize düşüyor. Ama biz alkışlarken yönetim ve taraftar aynı kaygıda buluşuyor: “Ne olacak bu takımın hali?” (ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET)

  • Beşiktaşlı taraftarlar Vodafone Park’ta huzursuz dakikalar yaşıyor. İçlerinden bir dostum şöyle diyor: “Abi keşke deplasmanda oynansaydı. Kumandaya basar, ekranı karartır, unuturduk. Şimdi dağılırken bile üzüntümüz sırtımıza yük oldu” Haklılar... Hem de “ağır yük” oldu! (ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET)

  • Takımın en deneyimli isimlerinden Vida, son dönemlerin en olumsuz maçını oynadı. Ersin, kalesine gelen 5 isabetli topun 3’ünde gole engel olamadı. Tüm bunların üzerine dağınık ve uyumsuz görünen Beşiktaş, çabuk oyunla telaşlı oyunu da birbirine karıştırıp hücumda etkili olamadı. Yapılan değişiklikler de gereken etkiyi yaratmadı. (GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET)

  • Umut, iyi başladı ancak 3’üncü golde yaptığı top kaybı golü getirdi. Kenan çok çalıştı ama üretemedi. Valerien İsmael, bu maçtan gereken dersleri çıkartmalı. Beşiktaş’ın 8+3 kuralıyla da ciddi sorunu sahaya yansımaya devam ediyor. Ne yazık ki siyah beyazlıların hiçbir Türk oyuncusu sahada fark yaratacak seviyede değil. (GÜNTEKİN ONAY/HÜRRİYET)

  • Büyük golcüler, Kenan, Güven ve Batshuayi ya pozisyonda yoklar ya da ofsayttalar! Bu halleriyle BAL Ligi'nde bile oynamaları mucize olur. Rıdvan gelişecek diyoruz ama o geriye gidiyor, topun nereye gideceğini hesap etmeden orta açıyor, yaptıklarına orta denirse. Bir kanat neden bir kez olsun son çizgiye inip rakip savunmanın dengesini bozmayı denemez! Neden? Neden? Neden? (TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ)

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