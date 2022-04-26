Büyük golcüler, Kenan, Güven ve Batshuayi ya pozisyonda yoklar ya da ofsayttalar! Bu halleriyle BAL Ligi'nde bile oynamaları mucize olur. Rıdvan gelişecek diyoruz ama o geriye gidiyor, topun nereye gideceğini hesap etmeden orta açıyor, yaptıklarına orta denirse. Bir kanat neden bir kez olsun son çizgiye inip rakip savunmanın dengesini bozmayı denemez! Neden? Neden? Neden? (TURGAY DEMİR/FOTOMAÇ)