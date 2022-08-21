Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? BJK maçı bugün mü? Beşiktaş ilk 11! Beşiktaş Karagümrük maçı biletleri ne kadar?

Beşiktaş Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Süper Lig'de günün perdesi Vodafone Park'ta kapanıyor. Şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, sahasında güçlü İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk etmeye hazırlanıyor. Şimdiden büyük bir heyecanla beklenen mücadele ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

ABONE OL