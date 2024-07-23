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        Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Minela Gacanica'yı kadrosuna kattı

        Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı, Bosna Hersekli forvet Minela Gacanica'yı transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 18:48 Güncelleme: 23.07.2024 - 18:48
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        Beşiktaş Kadın Futbol'dan transfer
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        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş United Payment Takımımız, 2024-2025 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Bosna Hersekli milli forvet Minela Gacanica’yı kadrosuna kattı. Minela Gacanica’ya hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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