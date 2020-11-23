Beşiktaş'a ABD'li oyun kurucu

Beşiktaş, NBA ekiplerinden Charlotte Hornets'in G League takımı Greensboro Swarm'da top koşturan ABD'li oyuncu Joel Berry II ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki basketbolcunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

2012'de ABD U17 Milli Takımı'yla U17 Dünya Şampiyonası'nda birincilik yaşayan Joel Berry II, North Carolina ile 2017'de NCAA şampiyonu olmuştu.