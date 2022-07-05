Beşiktaş, transferde gaza bastı. Hollandalı golcü Wout Weghorst'u KAP'a bildiren siyah-beyazlı ekip, Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki golcü oyuncu yarın İstanbul'a gelecek!

Sağlık kontrollerinden geçecek Muleka, daha sonra kendisini beş yıllığına Beşiktaşlı yapacak sözleşmeyi imzalayacak. Kartal, Standard Liege'e bu transfer için 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

LİGE DAMGA VURMUŞTU

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık geldiği Kasımpaşa formasıyla 14 maça çıkan Muleka lige damga vurmuştu. Kongolu futbolcu, 12 gol ve 5 asistlik katkı vermişti.