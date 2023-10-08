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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek

        Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş bugün İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise seçimli genel kurula gitme kararı aldı. Kartal kazanarak moral bulmak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 11:43 Güncelleme: 08.10.2023 - 11:43
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş bugün İstanbulspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

        • 2

          Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

          Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

        • 3

          KÖTÜ GÜNLER...

          Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

        • 4

          TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ

          Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak. Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

          Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11

          Ersin

        • 6

          Rosier

        • 7

          Bailly

        • 8

          Colley

        • 9

          Onur

        • 10

          Salih

        • 11

          Amir

        • 12

          Ghezzal

        • 13

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        • 14

          Cenk

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