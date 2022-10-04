Fenerbahçe ile evindeki derbide 0-0 berabere kalan Beşiktaş, üst üste 3. maçını da kazanamamış oldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'e mağlup olurken sonrasında İstanbulspor ile 2-2 berabere kalmıştı. 3 maçtaki kayıp 7 puana ulaşırken siyah-beyazlılar haftayı 6. sırada noktaladı.
KAZANAMADI, ÖNE DE GEÇEMEDİ
Beşiktaş, Fenerbahçe beraberliği ile Valerien Ismael yönetiminde bir büyük maçta daha galibiyetle tanışamamış oldu. Fransız hoca ile geçen sezondan bu yana şampiyon olmuş ekiplerden Trabzonspor, Fenerbahçe (2) ve Başakşehir ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet aldı. Kartal bu maçların hiçbirinde öne geçemedi. 2 kez geriye düşen siyah-beyazlılar, sonrasında ise 1 puanı almayı bildi.
Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 (03.04.2022)
Valerien Ismael'in ilk maçında Kartal, Trabzonspor deplasmanındaydı. 0-0 giden maçta 56'da Cornelius'un golüyle geriye düşen siyah-beyazlılar, 69'da Batshuayi'nin ayağından penaltı kaçırdı. 71'de Rosier'in golüyle eşitliği yakalayan Beşiktaş, 80'de ise Larin'in atılmasıyla 10 kişi kalmış, maç da 1-1 noktalanmıştı.
Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 (08.05.2022)
Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başındaki ikinci kritik sınavına Fenerbahçe'yi geçen sezon konuk ettikleri derbide çıktı. 6. dakikada Novak'ın golüyle geriye düşen siyah-beyazlılar, 31. dakikada Ghezzal'in penaltısıyla eşitliği yakaladı.
Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 1 (12.09.2022)
Bu sezonun 6. haftasında oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0 noktalanırken Başakşehir, 71'de Traore'nin golüyle öne geçti. Kalan sürede Beşiktaş'ın beraberlik çabaları golle sonuçlanmadı.
Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (02.10.2022)
Ismael'in ikinci Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı. Beşiktaş son 20 dakikaya kadar hücumda üstünlük kuramazken son bölümdeki baskı da sonuç getirmedi. Kartal bir derbiden daha 1 puanla ayrıldı.
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