Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista İstanbul'a geldi
Takımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak Brad Friedel'i getiren Beşiktaş, transferde de kolları sıvadı.
Siyah-beyazlıların daha önce transferi için anlaşma sağladığı 33 yaşındaki stoper Gabriel Paulista İstanbul'a geldi.
Teknik direktör Van Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
Brezilyalı savunmacı Paulista, Beşiktaş ile ileri görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a geldi.
GABRIEL PAULISTA KİMDİR?
Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı.
İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi.
Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.