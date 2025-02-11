Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'da!
Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.
Siyah-Beyazlılar'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.
ELAN RICARDO KİMDİR?
Elan Ricardo, 20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu, CD La Equidad altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi. Güncel piyasa değeri 1.4 milyon euro olan Ricardo, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero pozisyonunda da forma giyebiliyor. Kulüp kariyerinde 49 maça çıkan Ricardo, 9 gol ve 3 asist kaydetti.