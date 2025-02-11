Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo İstanbul'da!

Beşiktaş, orta sahasını Kolombiya ekibi CD La Equidad'da forma giyen Elan Ricardo ile güçlendirdi.

Siyah-Beyazlılar'ın prensip anlaşmasına vardığı Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, CD La Equidad kulübünde forma giyen Elan Ricardo’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Elan Ricardo, sağlık kontrolü ve transfer görüşmesinin tamamlanması için yarın (11 Şubat) İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verilmişti.