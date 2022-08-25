Dele Alli'nin Tottenham'dan yakın arkadaşı Danny Rose,''Dele kötü bir çocukluk geçirmişti. Futbol onun için bir tutkuydu. Yeteneğiyle ve çalışkanlığıyla üst düzey bir futbolcu oldu. Şan ve şöhrete ulaştı. Maddi açıdan rahatladı. Bu kez en büyük tutkusu olan futboldan uzaklaştı. Başka tutkuların peşinden gitti. Bu da kariyerinde düşüşe neden oldu'' diyor.