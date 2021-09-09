Türkiye'de yaz transfer dönemi dün sona ererken son şampiyon Beşiktaş hareketli bir süreci geride bıraktı. Sezonun bitmesinin ardından önce Aboubakar'ın ayrılığı sonra da Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme süreci ile çalkantılı bir dönem geçiren siyah-beyazlılar, satın alma opsiyonu bulunmayan kiralık isimler Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal için de büyük uğraş verdi.

Beşiktaş yönetimi, takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan sağ kanattaki iki yıldızı uzun ve zorlu bir sürecin ardından bonservisleriyle yeniden kadrosuna katarken yeni yabancı yıldızlar da takıma dahil oldu.

Kartal, bonservisi elinde bulunan Alex Teixeira'ya imzayı attırırken forvete de Chelsea'den Michy Batshuayi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, transferin son saatlerinde ise Barcelona'da gözden çıkarılan Boşnak yıldız Miralem Pjanic'i İstanbul'a getirerek adından söz ettirdi. Beşiktaş stoper için de geçen sene kiralık olarak forma giyen Francisco Montero'yu bu kez bonservisiyle kadrosuna kattı.

Yabancı sınırının gelmesiyle Beşiktaş, yerli konusunda da uzun yılların ardından kritik hamleler yaptı. Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan'ı renklerine bağlayan Kartal, Düsseldorf'tan ayrılan Kenan Karaman'ı, Başakşehir'den Mehmet Topal ve Mert Günok'u, Le Havre'dan ise Umut Meraş'ı takıma dahil etti. Beşiktaş, Schalke'de forma giyen genç oyuncu Can Bozdoğan'ı da satın alma opsiyonuyla kiraladı.

BONSERVİS MALİYETİ 7 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın bonservis harcaması ise 7 milyon Euro oldu. Ghezzal için 3 milyon Euro ödeyen siyah-beyazlılar, Rosier'i ise bu sezon zorunla satın alma maddesiyle kiralarken seneye 4.5 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapacak. Kartal Umut Meraş için 1.5 milyon Euro, Mert Günok için ise 1.3 milyon Euro bonservis verdi.

BEŞİKTAŞ'TA GELENLER VE MALİYETLERİ

Ghezzal - 3 milyon Euro

Montero - 750 bin Euro (Yüzde 50'si)

Batshuayi - 150 bin Euro (Kiralama bedeli)

Umut Meraş - 1.5 milyon Euro

Mert Günok - 1.3 milyon Euro

Can Bozdoğan - 350 bin Euro (Kiralama bedeli)

Miralem Pjanic - Kiralama bedeli yok

Alex Teixeira - Bedelsiz

Salih Uçan - Bedelsiz

Kenan Karaman - Bedelsiz

Mehmet Topal - Bedelsiz

Rosier - Kiralama bedeli yok (Gelecek sezon 4.5 milyon Euro zorunlu satın alma)

GİDEN YOK, KADRO DIŞILARA DEV RAKAM!

Beşiktaş, geride kalan transfer döneminde oyuncu satışı ise gerçekleştiremedi. Vincent Aboubakar ve Dorukhan Toköz, sözleşme uzatmaya yanaşmayıp takımdan bedelsiz ayrılırken kadroda düşünülmeyen Umut Nayır da Giresunspor'un yolunu tuttu. Kartal, Tyler Boyd'u Rize'ye kiralarken kadro dışı bırakılan Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas konusunda yapılan temaslar sonuç vermedi. 3 isim de Beşiktaş'taki kontratlarını bırakıp gitmeye yanaşmayıp ayrılmayacaklarını bildirdi. Beşiktaş bu 3 isme 6 milyon Euro civarında maaş ödemeye devam edecek.

MAAŞLARDA ZİRVE YİNE VİDA'NIN

Beşiktaş'ın yeni sezonda en fazla kazanan oyuncusu yine 3.5 milyon Euro ile sözleşmesinde son sezona giren Domagoj Vida olacak. Hırvat stoperi, 3.1 milyon Euro ile Michy Batshuayi, onu da 2.75 milyon Euro ile Miralem Pjanic takip edecek.

BEŞİKTAŞ'TA YENİLER MAAŞLARI

Batshuayi - 3.1 milyon Euro

Pjanic - 2.75 milyon Euro

Ghezzal - 2.5 milyon Euro

Teixeira - 2.3 milyon Euro

Rosier - 1.35 milyon Euro

Kenan Karaman - 900 bin Euro

Umut Meraş - 900 bin Euro

Montero - 850 bin Euro

Salih Uçan - 700 bin Euro

Mert Günok - 700 bin Euro

Can Bozdoğan - 400 bin Euro

Mehmet Topal - 300 bin Euro