Temsilcimiz Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu.

Tur tek maç üzerinden Yunanistan'da seyircisiz olarak oynanacak. Karşılaşma 25 ya da 26 Ağustos'ta yapılacak.