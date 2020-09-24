Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerinden Milan'da Bodo/Glimt maçı öncesi gergin bekleyiş başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Leo Duarte'nin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından UEFA'nın da direktifiyle tüm oyuncular bugün bir kez daha PCR testine girdi. Bu son testin ardından Milan'ın koronavirüs testi negatif çıkan en az 13 oyuncuya ihtiyacının olduğu vurgulandı.

UEFA'nın yayınladığı koronavirüs protokollerine göre; bir takımın maça çıkabilmesi için koronavirüs testi negatif çıkan en az 13 oyuncuya ihtiyacı var. Kulüp, bu sayıdan daha az oyuncuya sahip olursa, daha önce listeye eklemediği altyapıdan oyuncuları da maç kadrosuna yazabiliyor.

Milan, yine de 13 oyunculuk bir esame listesini UEFA'ya gereken saatte teslim edemezse hükmen mağlup sayılacak.

İtalyan devi, bugün (24 Eylül Perşembe) 21.30'da Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Bu maçın galibi ise Beşiktaş - Rio Ave mücadelesinin kazananıyla UEFA Avrupa Ligi playoff turunda eşleşecek.