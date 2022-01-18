DEPLASMANDAKİ 10 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda galibiyet almakta zorlandı. Dış sahada 10 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece birini kazanabildi. Dış sahadaki 4 karşılaşmayı beraberlikle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine de 5 kez mağlup oldu. Deplasmanda sadece 7 puan alabilen Beşiktaş, dış sahadaki son 8 karşılaşmayı ise kazanamadı.