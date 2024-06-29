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        Beşiktaş'ın eski yöneticisi Berkan Gocay hayatını kaybetti

        Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay (62) vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 00:40 Güncelleme: 29.06.2024 - 00:42
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        Beşiktaş'ın eski yöneticisi hayatını kaybetti
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        Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyelerinden Berkan Gocay (62) vefat etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir tedavi gören Gocay'ın hayatını kaybettiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

        "Eski yönetim kurulu üyemiz Berkan Gocay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Berkan Gocay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

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