Derbilerde yüzü daha çok gülüyor

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, son 6 sezonda sarı-lacivertli rakibinin yanı sıra Galatasaray ile oynadığı maçlarda daha çok sevindi.
Beşiktaş, Türk teknik direktörler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın yönetiminde son 6 sezondaki 25 derbi mücadelesinin 18'ini mağlubiyet almadan tamamladı.
Söz konusu karşılaşmaların 10'unda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye üstünlük kuran Beşiktaş, 8 kez rakipleriyle berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, 7 derbi mücadelesini mağlubiyetle tamamladı.
2014-15'TE GALİBİYET ALAMADI
Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda derbilerde yaşadığı hüsranın ardından rakipleri karşısında daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.
Siyah-beyazlı takım, Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünde 2014-2015'te çıktığı 4 derbi mücadelesinden de mağlup ayrılmıştı. Galatasaray'a söz konusu sezonda 2-0'lık skorlarla iki kez yenilen Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını ise 2-0 ve 1-0'lık mağlubiyetlerle tamamlamıştı.
Söz konusu sezondaki berbilerde rakiplerine gol dahi atamayan siyah-beyazlı ekip, sonraki 6 sezonda daha başarılı bir görüntü ortaya koydu.
GALATASARAY'I 6 KEZ YENDİ
Beşiktaş, son 6 sezonda en çok Galatasaray'a üstünlük kurdu.
Sarı-kırmızılı rakibiyle 11 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyetin yanı sıra 3 beraberlik aldı. Beşiktaş, rakibine bu süreçte 2 defa yenildi.
FENERBAHÇE'YE KARŞI DA İYİ SONUÇLAR
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynadığı 14 derbi maçın 9'unu yenilgi almadan tamamladı.
Bunların 4'ünde galibiyetle sahadan ayrılan Beşiktaş, rakibiyle 5 defa berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye 5 kez de mağlup oldu.
Beşiktaş, son 5 maçta ise Fenerbahçe'ye bir kez yenildi. Siyah-beyazlı takım, söz konusu dönemde rakibine karşı ikişer galibiyet ve beraberlik aldı.
KADIKÖY HASRETİ BİTTİ
Beşiktaş, ayrıca Fenerbahçe'ye karşı deplasmandaki galibiyet hasretine de söz konusu dönemde son verdi.
Sarı-lacivertli rakibini, Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te deplasmanda 4-3 yendikten sonraki 18 karşılaşmada mağlup edemeyen siyah-beyazlı ekip, bu sezon Kadıköy'de aynı skorla galip ayrılmayı başardı.
SERGEN YALÇIN YENİLGİSİZ
Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 3 derbiyi yenilgi almadan tamamladı.
Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen Yalçın yönetiminde 3 derbi karşılaşmasına çıkan siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini kazanıp birinden berabere ayrıldı.
Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde özellikle Fenerbahçe karşısında başarılı sonuçlara imza attı. Son 6 sezonda Fenerbahçe'yi 4 defa yenebilen siyah-beyazlı ekip, bunların ikisini Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde elde etti. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Fenerbahçe'yi geçen sezon 2-0 ve bu sezon ise 4-3 mağlup etti.
Siyah-beyazlı ekip, Yalçın dönemindeki bir Galatasaray derbisini ise 0-0 beraberlikle tamamladı.x
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