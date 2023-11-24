Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly! 2.5 ayda 7 sakatlık - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly! 2.5 ayda 7 sakatlık

        Beşiktaş'ta Eric Bailly yine sakatlandı. Geçmişte yaşadığı uzun süreli sakatlıklardan dolayı taraftarın transfer sürecinde soğuk baktığı Fildişili futbolcuda korkulanlar da kısacık süreçte başa gelmiş oldu

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 24.11.2023 - 09:32 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ın "cam adamı" Eric Bailly!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli arada sakatlıkları bulunan isimlerin geri dönmesini bekleyen ve hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a dün bir kötü haber geldi.

        Siyah-beyazlıların yeni transferlerinden olan Eric Bailly'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı. Bailly'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken akıllara da transfer süreci ve yaşananlar geldi.

        TARAFTAR SOSYAL MEDYADA KAMPANYA YAPMIŞTI

        Yaz dönemi boyunca iyi bir stoper arayan siyah-beyazlılar, eylül başında Eric Bailly'yi İstanbul'a getirmişti. Transfer görüşmelerinin ciddileşmesinin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, geçmişte yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle bu transfere sosyal medya üzerinden karşı çıkmıştı. Bailly uzun süre TT listesinde kalsa da yönetim Fildişili futbolcuyla 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

        REKLAM

        İLK SAKATLIK HAZIRLIK MAÇINDA YAŞANDI

        Beşiktaş'a imza atan Bailly, 12 Eylül'de Karagümrük ile oynanan hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle ilk yarıyı tamamlayamadı. Bailly ilk resmi maçına Club Brugge deplasmanında çıkarken mücadelesi ile alkış aldı. Ancak 84. dakikada yorgunluk nedeniyle kenara geldi.

        Bailly, 8 Ekim'de oynanan İstanbulspor maçının 30. dakikasında boyun tutulması nedeniyle kenara geldi. Tecrübeli oyuncu, sosyal medyadan önemli bir şeyi olmadığını duyursa da 14 Ekim'de "Kürek kemiği çevresi kas grubunda spazm, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama" tespit edildiği açıklandı.

        SAKATLIKLARA BİR DE GERİLİM EKLENDİ

        Bailly, 5 Kasım'daki Antalyaspor deplasmanında 11'de başlarken bu kez sakatlıktan farklı bir sebeple kenara geldi. Devre arasında Tayfur Bingöl'le bir tartışma yaşayan Bailly, takım arkadaşının yakasından tutarken bu hareketin ardından Burak Yılmaz tarafından oyundan alındı. Stopersiz kalan Beşiktaş maçı 3-1 kaybetti. Yılmaz yaşananları maç sonunda anlatırken açıklamalar gündem oldu. Bailly maç sonunda özür dilerken Burak Yılmaz bu krizi yanlış yönettiği gerekçesiyle yoğun şekilde eleştirildi.

        KASIM AYINDA 3 SAKATLIK!

        Bailly, Antalya'daki olayın ardından 9 Kasım'daki Bodo/Glimt maçında da 11'deydi. Ancak 25. dakikada yakın mesafeden kafasına şut gelmesinin ardından kendisini yere bıraktı. Baş dönmesi ve bilinç kaybı yaşayan 29 yaşındaki futbolcu kenara geldi. Hastaneye kaldırılan Bailly'nin beyin tomografisinde sorun çıkmadı.

        Bailly, 9 Kasım'da ise boyun ağrısı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemedi. Süper Lig milli araya girerken Samsunspor maçına kısa süre kala dün sol uyluk arka adalesinden sakatlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Fatih Terim ve kızı Buse Terim’in ifadeleri ortaya çıktı
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Komşuları katletmişti... Bir ailenin en acı fotoğrafı!
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Aşırı sağın yükselişi protesto edildi
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        Dublin sokakları bıçaklı saldırının ardından karıştı!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        İki deprem bilimciden Malatya için çarpıcı açıklamalar!
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Dünyada ekonomik dengeleri değiştiren anlaşma: RCEP
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        Gelinin eski eşi ve yakınları düğünü bastı! 1 ölü, 4 yaralı
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        'Kral Ragnar', İstanbul'da
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        Mevduat faizleri yüzde 50'ye koşuyor
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        İtalya’da infial yaratan kadın cinayeti!
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        Lodos yağmur getiriyor! Sıcaklıklar artıyor
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        İşçi kiralayanlar dikkat!
        Gazze'de geçici ateşkes başladı
        Gazze'de geçici ateşkes başladı
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Netanyahu'dan esir takası yorumu: Pek çok zorluk var
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Denizli'de turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı: 2 ölü, 28 yaralı
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Montella’dan tüm futbolculara mesaj!
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Habertürk Anasayfa