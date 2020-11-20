Süper Lig’in 9. haftasında yarın Başakşehir’i konuk edecek olan Beşiktaş’ın maç kadrosu açıklandı.

Beşiktaş'ta üst üste birçok oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlanması ve bu oyuncuların da bir kısmının savunmada oynaması siyah-beyazlı takımı yarınki maç öncesi zor duruma soktu.

Kaleci Ersin Destanoğlu, cezası nedeniyle kadroda yer almazken sakatlığı bulunan Utku Yuvakıran ile Emre Bilgin, Sergen Yalçın'dan forma bekleyecek.

Cezalı Ersin'in dışında Rosier, Welinton, Vida, N’Sakala, Oğuzhan ve Hasic kafilede yer almadı.