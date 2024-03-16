Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i
Şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Üç futbolcusundan bu müsabakada yararlanamayacak olan siyah-beyazlılarda Fernando Santos da 11'ini netleştirdi. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler ve Kara Kartal'ın muhtemel 11'i
- 1
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
- 2
Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.
- 3
Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.
-
- 4
ÜÇ OYUNCU CEZALI
Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak. Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, karşılaşmada görev yapamayacak.
- 5
Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
- 6
MUHTEMEL 11
MERT
-
- 7
ONUR
- 8
WORRALL
- 9
COLLEY
-
- 10
BAKTHTİYAR
- 11
AMARTEY
- 12
GEDSON
-
- 13
MUÇİ
- 14
RASHICA
- 15
CENK
-
- 16
SEMİH