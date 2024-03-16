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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

        Şampiyonluk şansı matematiksel olarak kalmayan Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Üç futbolcusundan bu müsabakada yararlanamayacak olan siyah-beyazlılarda Fernando Santos da 11'ini netleştirdi. İşte Beşiktaş - Antalyaspor maçı öncesi son gelişmeler ve Kara Kartal'ın muhtemel 11'i

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.03.2024 - 10:24 Güncelleme: 16.03.2024 - 10:24
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

        • 2

          Bu sezon aldığı başarısız sonuçlarla şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı son 2 maçta Galatasaray ve Gaziantep FK'ye yenilerek üçüncülük yarışında Trabzonspor'un gerisine düştü.

        • 3

          Ligde 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgi sonucunda 46 puan toplayan Beşiktaş, puan cetvelinin 4. sırasında yer alıyor.

        • 4

          ÜÇ OYUNCU CEZALI

          Siyah-beyazlı takım, Antalyaspor karşısına 3 önemli isimden yoksun çıkacak. Gaziantep FK maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Necip Uysal, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku, karşılaşmada görev yapamayacak.

        • 5

          Cezalı isimlerin yanı sıra tedavileri devam eden Salih Uçan ve Tayfur Bingöl ile Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin de Antalyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        • 6

          MUHTEMEL 11

          MERT

        • 7

          ONUR

        • 8

          WORRALL

        • 9

          COLLEY

        • 10

          BAKTHTİYAR

        • 11

          AMARTEY

        • 12

          GEDSON

        • 13

          MUÇİ

        • 14

          RASHICA

        • 15

          CENK

        • 16

          SEMİH

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