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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın 66 sezonluk Süper Lig performansı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın 66 sezonluk Süper Lig performansı

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile yapacağı maçla Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda 67. sezonuna başlayacak. İşte tüm detaylarıyla Beşiktaş'ın Süper Lig karnesi...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:01 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:01
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        Beşiktaş'ın Süper Lig performansı!
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        En önemli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile Süper Lig'in tüm sezonlarında yer alan ve 16 kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş, Samsunspor maçıyla sezonun ilk maçına şampiyonluk parolasıyla çıkıyor.

        Ligde en kötü derecesi 11'incilik olan Beşiktaş, en farklı galibiyetini Adana Demirspor'u 10-0 yenerek aldı. Siyah-beyazlı ekip, en farklı yenilgiyi ise 5-0'la Bursaspor karşısında yaşadı.

        Beşiktaş, lig tarihinde oynadığı 2 bin 194 maçta 1186 galibiyet, 595 beraberlik, 413 yenilgi alırken, 3 bin 610 gol atıp, kalesinde 1913 gol gördü.

        Siyah-beyazlı takımın, Süper Lig'de 66 sezonluk performansı şöyle:

        Sezon O G B M A Y P
        66 2194 1186 595 413 3610 1913 3710

        BEŞİKTAŞ'IN "EN"LERİ

        Siyah-beyazlı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

        En iyi derecesi: Şampiyon (16 kez). 1956-1957, 1957-1958, 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017, 2020-2021

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        Siyah-beyazlı ekip geçen sezon ise lig serüvenindeki en kötü dönemlerinden birini yaşadı. 1997-1998 ve 2011-2012 sezonlarında 12 yenilgi alan Beşiktaş geçtiğimiz sezon 38 maçta 14 kez rakiplerine mağlup oldu.

        Not: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantıda, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

        En iyi sezonu: 1991-1992 (Şampiyon)

        O G B M A Y P
        30 23 7 - 58 20 76

        En kötü sezonları: 1975-1976, 1979-1980 (11'inci)

        Sezon O G B M A Y P
        1975-1976 30 5 17 8 25 32 27
        1979-1980 30 8 13 9 25 27 29

        En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

        En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

        En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

        En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

        En çok mağlup olduğu sezonlar: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi), 2023-2024 (38 maçta 14 yenilgi)

        En çok gol attığı sezon: 2020-2021 (40 maçta 89 gol)

        En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

        En az gol yediği sezonlar: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

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        En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

        En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

        En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

        En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

        En iyi gol averajı: 1996-1997 (+62) (88-26)

        En kötü gol averajı: 1975-1976 (-7) (25-32)

        En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

        En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

        LİG PERFORMANSI

        Beşiktaş'ın, ligde geride kalan 66 sezondaki performansı şöyle:

        Sezon Derecesi O G B M A Y P
        1959 - 14 8 2 4 22 17 18
        1959-60 Şampiyon 38 29 7 2 68 15 65
        1960-61 3 38 22 11 5 61 26 55
        1961-62 3 38 16 16 6 48 24 48
        1962-63 2 42 29 10 3 92 27 68
        1963-64 2 34 22 8 4 57 19 52
        1964-65 2 30 16 9 5 46 17 41
        1965-66 Şampiyon 30 20 8 2 52 16 48
        1966-67 Şampiyon 32 16 13 3 44 15 45
        1967-68 2 32 15 12 5 42 24 42
        1968-69 3 30 14 10 6 30 20 38
        1969-70 9 30 10 10 10 26 26 30
        1970-71 6 30 10 13 7 31 20 33
        1971-72 4 30 12 10 8 28 23 34
        1972-73 6 30 9 13 8 14 18 31
        1973-74 2 30 13 14 3 34 19 40
        1974-75 5 30 11 11 8 29 24 33
        1975-76 11 30 5 17 8 25 32 27
        1976-77 4 30 13 7 10 35 24 33
        1977-78 5 30 12 8 10 33 29 32
        1978-79 9 30 10 9 11 33 32 29
        1979-80 11 30 8 13 9 25 27 29
        1980-81 5 30 12 7 11 27 33 31
        1981-82 Şampiyon 32 14 16 2 38 17 44
        1982-83 5 34 16 7 11 49 30 39
        1983-84 4 34 17 10 7 40 21 44
        1984-85 2 34 19 12 3 49 19 50
        1985-86 Şampiyon 36 22 12 2 65 21 56
        1986-87 2 36 23 7 6 67 26 53
        1987-88 2 38 22 12 4 68 29 78
        1988-89 2 36 25 8 3 81 21 83
        1989-90 Şampiyon 34 23 6 5 77 20 75
        1990-91 Şampiyon 30 20 9 1 63 24 69
        1991-92 Şampiyon 30 23 7 58 20 76
        1992-93 2 30 19 9 2 68 23 66
        1993-94 4 30 16 6 8 58 30 54
        1994-95 Şampiyon 34 24 7 3 80 26 79
        1995-96 3 34 22 3 9 74 46 69
        1996-97 2 34 22 8 4 88 26 74
        1997-98 6 34 13 9 12 56 40 48
        1998-99 2 34 23 8 3 58 27 77
        1999-00 2 34 23 6 5 74 27 75
        2000-01 4 34 19 7 8 68 48 64
        2001-02 3 34 18 8 8 69 39 62
        2002-03 Şampiyon 34 26 7 1 63 21 85
        2003-04 3 34 18 8 8 65 45 62
        2004-05 4 34 20 9 5 70 39 69
        2005-06 3 34 15 9 10 52 39 54
        2006-07 2 34 18 7 9 43 32 61
        2007-08 3 34 23 4 7 58 32 73
        2008-09 Şampiyon 34 21 8 5 60 30 71
        2009-10 4 34 18 10 6 47 25 64
        2010-11 5 34 15 9 10 53 36 54
        2011-12 4 40 16 12 12 55 47 60
        2012-13 3 34 16 10 8 63 49 58
        2013-14 3 34 17 11 6 53 33 62
        2014-15 3 34 21 6 7 55 32 69
        2015-16 Şampiyon 34 25 4 5 75 35 79
        2016-17 Şampiyon 34 23 8 3 73 30 77
        2017-18 4 34 21 8 5 69 30 71
        2018-2019 3 34 19 8 7 72 46 65
        2019-2020 3 34 19 5 10 59 40 62
        2020-2021 Şampiyon 40 26 6 8 89 44 84
        2021-2022 6 38 15 14 9 56 48 59
        2022-2023 3 36 23 9 4 78 36 78
        2023-2024 6 38 16 8 14 52 47 56

        NOT: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.

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