İtalya'dan Calciomercato'nun haberine göre; Beşiktaş ve Milan yöneticileri şu sıralarda Alen Halilovic'in transferi için görüşme gerçekleştiriyor. Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun forma şansı vermediği 22 yaşındaki Hırvat oyuncunun transferi an meselesi...

2014'te henüz 17 yaşındayken Dinamo Zagreb'ten Barcelona'ya transfer olan Halilovic, Sporting Gijon'da kiralık olarak forma giydikten sonra Hamburg'a transfer oldu. Hamburg'ta da beklentileri karşılayamayan oyuncu, Las Palmas'a kiralandı. Geçtiğimiz yaz serbest kalan futbolcuyu Milan renklerine kattı. Serie A'da hiç oynamayan Halilovic, Avrupa Ligi'nde 60 dakika şans bulabildi.