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Beşiktaş, Hollanda'ya 11 eksikle gidecek!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu! Kara Kartal'da zorlu deplasman öncesinde 11 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı!

26.09.2021 - 18:02 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Hollanda'ya 11 eksikle gidecek!

Son günlerde üst üste sakatlıklar yaşayan Beşiktaş, Altay deplasmanından sonra Ajax karşısına da eksik bir kadroyla çıkacak! UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül 19.45'te Ajax'la deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Welinton, Vida, Atiba, Ghezzal, Alex Teixeira, Larin, Pjanic, Montero, N'Koudou, Mehmet Topal ve Necip Ajax maçı kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş'ta son maçta ufak sakatlıklar yaşayan Salih Uçan ile Oğuzhan kadroya dahil edilirken İzmir'de forma giyemeyen Michy Batshuayi de kadroya dahil edildi.

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