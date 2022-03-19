Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi. Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise 6. sırada yer alıyor.