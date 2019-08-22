Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda? Beşiktaş Göztepe maçı ne zaman? soruları 2019 - 2020 Süper Lig'in 2. hafta açılışını bekleyen taraftarların gündeminde. Beşiktaş da Göztepe de Süper Lig'in açılış haftasında puan kazanamadı. Bu yüzden her iki takım için de maçtan puan ile ayrılmak çok önemli. Beşiktaş ayrıca bu sezon ilk kez kendi stadından taraftarı ile buluşacak. Beşiktaş Göztepe maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'ta 23 Ağustos Cuma günü yani yarın saat 20.30'da başlayacak Beşiktaş-Göztepe maçında hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Göztepe maçı BeIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ İLE GÖZTEPE 51. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Göztepe, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

Farklı skorlar

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.