Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe'yi konuk ediyor.

SAAT: 20.30

HAKEM: Yasin Kol

STAT: Vodafone Park

YAYIN: A Spor

BEŞİKTAŞ : Ersin, Kerem, Vida, Montero, Rıdvan, Pjanic, Ghezzal, Josef, Oğuzhan, Larin, Alex Teixeira

YEDEKLER: Emre, Batshuayi, Can, Atiba, Necip, Welinton, Serdar, Güven, Emirhan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

GÖZTEPE: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Kahraman, Moubandje, Obinna, Aytaç, Halil, Tijanic, Cherif

YEDEKLER: Piric, Wilker, Berkan, Yusuf, Atakan, Soner, Yalçın, Baku, Lourency, Di Santo

TEKNİK DİREKTÖR: Nestor El Maestro

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlı takım, 2021-2022'deki 5. tur mücadelesinde Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Kupanın 4. turunda Kahta 02'yi 5-0 yenen Göztepe ise 5. turda Yılport Samsunspor'a 1-0 üstünlük kurarak son 16 turunda mücadele etme hakkı yakaladı.

İki takım arasında Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçta Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etmişti.