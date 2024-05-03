Beşiktaş golü attı, VAR'dan döndü!
Beşiktaş, Rizespor karşısında 10. dakikada Semih Kılıçsoy ile ikinci golü buldu. Gol, VAR incelemesinin ardından topun dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi
Giriş: 03.05.2024 - 20:37 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:37
Beşiktaş, Rizespor ile oynadığı karşılaşmada 10. dakikada ikinci golü buldu.
Sağdan gelen ortada, arka direkte Necip topu ortaya çıkardı. Semih Kılıçsoy, topu ağlara gönderdi.
Hakem Ali Şansalan, golü verdi. Daha sonra VAR hakemi Emre Malok'tan gelen uyarının ardından Semih Kılıçsoy'un golü, top dışardan geldiği gerekçesiyle iptal edildi.
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