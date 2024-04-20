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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, genç futbolcu Berkay Vardar ile yollarını ayırdı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, genç futbolcu Berkay Vardar ile yollarını ayırdı

        Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki futbolcu Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 15:15 Güncelleme: 20.04.2024 - 15:15
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        Beşiktaş'ta ayrılık
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        Gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcusu Berkay Vardar ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Berkay Vardar’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

        Beşiktaş altyapısından yetişen Berkay Vardar, geçtiğimiz sezonu Moldova 1. Lig ekiplerinden Sheriff'de kiralık olarak geçirdi. Söz konusu süreçte 6 Moldova 1. Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi ve 1 Moldova Kupası olmak üzere toplam 10 müsabakada 451 dakika forma şansı bulunan Berkay, gol veya asist katkısında yapmadı.

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