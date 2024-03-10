Beşiktaş, Gaziantep'te

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip, saat 17.00'de kalkan uçakla İstanbul'dan Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesini havalimanında yüzlerce taraftarlar çiçekler ve tezahüratlarla karşıladı. Beşiktaş kafilesi, daha sonrasında ise kamp yapacağı otele hareket etti.

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Joe Worrall, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Al Musrati, Jackson Muleka, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Siyah-beyazlılarda kart cezalısı Omar Colley'in yanı sıra Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Ante Rebic kafilede bulunmuyor.